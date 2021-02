Tentano di rubare 3 motori da una miniera, due Rom arrestati a Iglesias

Ieri ad Iglesias, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per furto aggravato in concorso, un 56enne bosniaco residente a Carbonia e un 28enne del luogo, anch’egli di origini Rom, entrambi disoccupati e gravati da precedenti denunce. Questi sono stati sorpresi dai militari che transitavano per ordinari controlli, mentre tentavano di asportare tre motori facenti parte di un impianto per la raffinazione del minerale di una miniera di Barega, sita nell’agro di Iglesias, con l’ausilio di un autocarro, intestato al secondo, sul quale era già stato caricato uno dei predetti macchinari. Al termine della redazione degli atti, i due sono stati trasferiti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà domani presso il Tribunale di Cagliari. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro probatorio penale insieme agli attrezzi utilizzati.