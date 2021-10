Tenta di rapire una bimba di nove mesi in un bar. clamoroso arresto di un professore. Per due volte ha tentato di rapire una bambina di 9 mesi in un bar di Torino, ma la polizia municipale lo ha stato arrestato. L’uomo, un professore di liceo di 57 anni con disturbi psichici, ha rischiato il linciaggio da parte delle persone presenti nel locale. in corso XI Febbraio, poco distante dal centro.

“Come documentato dalle immagini delle telecamere di sicurezza del bar, il professore e’ entrato nel locale una prima volta, attirato dal passeggino fermo vicino all’ingresso, dove dormiva la bambina di poco piu’ di nove mesi. Allontanato dal papà per le troppe attenzioni dedicate alla piccola, l’uomo e’ tornato una seconda volta e, cogliendo di sorpresa le persone presenti in sala, compresi i genitori della bimba, ha afferrato in maniera rapida e violenta il passeggino nel tentativo di portarlo fuori dal locale. Ma il titolare è riuscito a intervenire, mentre il papà della piccola e gli altri avventori lo hanno accerchiato”, riporta nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net