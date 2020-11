Tensione tra Governo e Regioni, il coprifuoco slitta di un giorno

Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che introduce misure più restrittive per far fronte alla seconda ondata del Coronavirus in Italia (qui il bollettino del 3 novembre). Le nuove misure viaggiano su due binari: quelle valide su tutto il territorio nazionale (cosiddetta “zona verde” o meglio “gialla“, secondo le ultime indiscrezioni), misure ulteriormente restrittive a livello territoriale a seconda che le singole regioni siano inserite o nella cosiddetta “zona rossa” o in quella “arancione”. Le nuove misure resteranno in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre. Forse già questa sera (vedi più sotto) potrebbero essere firmate le prime ordinanze del ministro della Salute sull’inserimento di alcune regioni nella zona rossa (ad alto rischio Lombardia e Piemonte). Anche se, va ribadito, le restrizioni dovrebbero essere in vigore solo da venerdì. Salvi in ogni zona parrucchieri e barbieri (chiusi invece i centri estetici).

