Cagliari, nonnina centenaria muore al Brotzu: i figli lo scoprono il giorno dopo

Ha chiamato per chiedere le condizioni di salute della madre, una donna di 100 anni ricoverata al Brotzu dopo una caduta. Ma al telefono le hanno detto che la nonnina era morta il giorno prima. E si sono scusati per la vicenda.

E’ successo qualche giorno fa nell’ospedale di piazzale Ricchi. Bonaria Cardia, 100 anni di San Niccolò Gerrei, si trovava al Brotzu da 10 giorni per un intervento. La donna muore il 31 ottobre verso le 15. Il giorno dopo verso le 12 Nicolina Secci, una dei 10 figli dell’anziana, chiama l’ospedale per avere notizie sulle condizioni della madre. “Ci avevano dato rassicurazioni”, racconta, “ci avevano detto che l’avrebbero dimessa presto e invece mi hanno detto che mia mamma era morta. Nessuno ci ha aveva avvertito e così mia madre è rimasta in obitorio da sola per un giorno intero mentre noi ignari raccontavamo a tutti del suo ritorno in paese. Loro hanno giustificato il disguido col trasferimento da un reparto all’altro, ma noi figli, nipoti e trisnipoti ci siamo rimasti malissimo. Ho minacciato denunce, ma non faremo nulla, perché tanto hanno sempre ragione loro. Ma voglio raccontare la vicenda. Nella speranza che non accada mai più a nessuno”.