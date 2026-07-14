La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne cagliaritano per l’ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di domenica un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare nel quartiere di Monreale, ha notato un uomo, che, alla vista dei poliziotti, ha cercato di sfuggire introducendosi rapidamente all’interno di uno stabile. Un operatore ha raggiunto velocemente l’uomo, che ha cercato con violenza di impedirne l’accesso chiudendo la porta d’ingresso. Nonostante la forte resistenza, i due agenti sono riusciti ad entrare e bloccare l’uomo.

Durante queste fasi, il 41enne ha cercato di disfarsi di una busta di plastica contente sette involucri contenente della sostanza, risultata poi essere cocaina dal peso di circa 3 grammi.

All’interno del locale, di cui l’uomo possedeva le chiavi di accesso, gli agenti hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a P.U. ed indagato in stato di libertà per il possesso dello stupefacente.

I fatti accertati dagli Agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione dell’A.G. e,

a seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.