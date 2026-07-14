Cagliari, scarcerato l’uomo che ha molestato una 13enne a Marina Piccola: misura cautelare non convalidata, l’algerino, che si trova nel centro migranti di Monastir è stato sottoposto all’obbligo di firma.

Ha lasciato il carcere il 40enne che la settimana scorsa è stato accusato di violenza sessuale dopo aver avvicinato una ragazzina: la giovane era nei gradoni di Marina Piccola quando l’uomo si è presentato con la scusa di una foto. Ha voluto poi dei selfie ma, dopo averla afferrata a una mano, l’ha palpeggiata. Solo il pronto intervento di due ragazze di passaggio ha evitato il peggio.

Le indagini, coordinate dal sostituito procuratore Daniele Caria, sono immediatamente scattate dopo la denuncia da parte dei genitori e, grazie al sistema di videosorveglianza e al lavoro della polizia, il 40enne è stato identificato e arrestato.