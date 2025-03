Una telefonata-fiume di quasi due ore quella intercorsa questo pomeriggio fra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin.

Una conversazione avvenuta in una giornata tragica, quella della ripresa del conflitto a Gaza, che è già costato oltre 400 morti in poche ore. Stando alle prime informazioni, Putin avrebbe chiesto avrebbe chiesto lo stop a qualsiasi aiuto militare a Kiev.

“La telefonata è andata “molto bene”, ha riferito la chief international correspondent della Cnn Clarissa Ward citando fonti russe. “Sotto la guida del presidente Putin e del presidente Trump, oggi il mondo è diventato un posto molto più sicuro. Storico!” afferma Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin per la cooperazione economica e di investimento internazionale. “Il Presidente Trump e il Presidente Putin – si legge nella nota ufficiale diramata dalla Casa Bianca- hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina.Entrambi i leader hanno concordato sul fatto che questo conflitto deve terminare con una pace duratura. Hanno inoltre sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e la Russia. Il sangue e le risorse che sia l’Ucraina sia la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero meglio impiegati per soddisfare le esigenze dei loro cittadini”.



Intanto, arriva il monito della presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen: “Se l’Europa vuole evitare la guerra, deve prepararsi alla guerra”.