A seguito di richiesta del Comune di Cagliari, un tratto della strada statale 131 Dir, nella carreggiata in direzione della città, sarà interessato da un restringimento all’altezza del km 4,200 per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione di un accesso industriale per conto dell’Amministrazione comunale.

Il provvedimento, che si rende necessario per garantire la sicurezza della viabilità, sarà in vigore da domani mercoledì 19 a venerdì 21 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 16:00.