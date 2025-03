È sempre più concreto il progetto per il nuovo stadio del Cagliari, che si presume sorgerà sulle rovine del vecchio Sant’Elia. L’Assessore ai lavori pubblici Antonio Piu, nella seduta di questa mattina, ha comunicato la disponibilità in legge di 50 milioni di euro per l’opera: 3 milioni nel 2025, 10 nel 2026, 15 nel 2027 e 22 nel 2028, nel rispetto dell’accordo di programma firmato a dicembre dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dal sindaco Massimo Zedda. Una somma sicuramente importante ma che non sarà sufficiente per la realizzazione dell’intero progetto, che si prevede possa costare circa 120 milioni.

Altre ingenti somme saranno stanziate per ulteriori progetti in questa nuova Finanziaria: 88 milioni suddivisi sempre in 3 anni per la manutenzione di viadotti e ponti, 5 per opere di mitigazione del rischio idrogeologico nei Comuni, per le piste ciclabili e 26 per la viabilità interna degli enti locali. Cinque milioni di euro saranno invece investiti per il completamento della Trasversale sarda. Cagliari conquista anche 3 milioni di euro per completare 40 alloggi da affittare a canone moderato.

Anche sul fronte trasporti non mancano le novità, come annunciato dall’Assessora Manca: saranno infatti stanziati 23 milioni di euro per abbattere il prezzo dei biglietti aerei per i residenti.