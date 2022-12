Teatro Doglio 2023

Teatro Doglio apre il 2023 con quattro appuntamenti, estremamente eterogenei, che sorprendono per la loro unicità: la rassegna “Blue Notes in Cagliari”, lo spettacolo teatrale “La Famiglia Addams” ed il concerto di una delle cantautrici più celebrate dell’anno, Francesca Michielin.

La rassegna “Blue Notes in Cagliari” nasce dalla collaborazione tra Teatro Doglio ed il celebre Blue Note Milano e sancisce l’inizio di un connubio che porterà la grande musica internazionale nell’Isola. Il Blue Note Milano è infatti parte del network Blue Note, uno dei jazz club più famosi al mondo, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo, Nagoya in Giappone, Pechino in Cina, ed ai Blue Note di Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro e Napa in California. Jazz e non solo nel Teatro di via Logudoro: si parte sabato 28 gennaio alle ore 20:00, dunque, con “Nick the Nightfly & Friends feat. Simona Bencini & Maggie – Hey! Mr. Bacharach” e si continua venerdì 10 febbraio con “Matthew Lee”. È previsto sia il biglietto singolo che l’abbonamento per le due date, uniche tappe a Cagliari e in Sardegna.

Il format vedrà Nick the Nightfly, conosciuto principalmente per il programma radiofonico “Monte Carlo Nights” in onda su Radio Monte Carlo, oltre che Direttore Artistico di Blue Note Milano, raffinato musicista, cantante e disc jockey britannico, in veste di presentatore delle due serate.

Domenica 19 febbraio, alle ore 11 e alle ore 16, sarà la volta di “La Famiglia Addams”, commedia musicale d’altri tempi per grandi e piccoli dedicata ad una delle famiglie più bizzarre al mondo.

Sin dalla prima apparizione negli anni trenta, e con il successo arrivato negli anni sessanta con la serie televisiva girata in bianco e nero e prodotta dal canale televisivo statunitense ABC, i personaggi di Charles Addams hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi media come cartoni animati, lungometraggi, videogiochi, giochi da tavolo e action figures. L’adattamento per il teatro nasce dall’estro di Andrew Lippa, Marshall Brickman e Rick Elice, che firmano questa divertentissima musical comedy debuttare nel 2010 a Broadway con Bebe Neuwirth e Nathan Lane nei panni dei bizzarri coniugi Morticia e Gomez Addams. In Italia è la maestria della Compagnia della Corona a riportare in scena le vicende paradossali e dense di black humour di questa sgangherata famiglia d’altri tempi che, a distanza di novant’anni, sente ancora il bisogno di essere ancora raccontata rimanendo a passo con i tempi, come testimoniato anche dalla serie Netflix “Mercoledì” firmata da Tim Burton con Catherine Zeta Jones nei panni di Morticia, in uscita proprio in questi giorni.

La trama dello spettacolo che animerà il Teatro Doglio vedrà Mercoledì cresciuta con un’idea di sposarsi che la preoccupa non poco. Un invito a cena in casa Addams e il tradizionale “Gioco” porterà le due famiglie a… conoscersi meglio, rivelando segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti. Per l’occasione, inoltre, il Teatro Doglio sarà lieto di accogliere tutti gli spettatori vestiti a tema Famiglia Addams e di premiare la maschera più bella.

È in programma sabato 4 Marzo alle ore 21 il concerto di Francesca Michielin, inserito nel tour “Bonsoir! – Michielin10 a teatro”, che celebra i 10 anni di carriera dell’artista in alcuni dei più storici e magici palchi d’Italia.

Il talento di Francesca Michielin viene scoperto grazie a X Factor, da cui esce vincitrice nella prima edizione del 2011. Da questo momento, calca in più occasioni il palco dell’Ariston: durante la serata duetti nel 2012, interpretando il brano “Al posto del mondo” al fianco di Chiara Civello, nel 2016 da protagonista con il brano “Nessun grado di separazione” che si classifica al secondo posto sul podio, nel 2021 con Fedez – la loro “Chiamami per nome”, subito schizzata in vetta alle classifiche, si posiziona seconda dopo “Zitti e Buoni” dei Maneskin – ed infine in qualità di direttrice d’orchestra per il brano Ogni volta è così di Emma Marrone nel 2022.

Tante le tante attività e collaborazioni rimaste celebri quella con Fedez che ha portato nel 2014 all’uscita di un grande successo, il singolo “Magnifico”, premiato con 6 dischi di platino.

Dopo la citata partecipazione al 72º Festival di Sanremo, il 2022 la vede debuttare come scrittrice con il suo primo romanzo “Il cuore è un organo” edito da Mondadori ed alla guida del programma televisivo “Effetto terra” in onda su Sky Nature, per arrivare alla conduzione della sedicesima edizione di X Factor, a 10 anni dalla sua vittoria come concorrente.

Un successo crescente quello di Francesca Michielin che durante la sua carriera ha vinto quattro Wind Music Awards e un Premio Lunezia, è stata candidata ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 e al Festival di Sanremo 2021 e ad aver rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016.

I biglietti per “Blue Notes in Cagliari” e “La Famiglia Addams” saranno in vendita a partire dalle ore 10 di mercoledì 14 dicembre sul sito di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari. I biglietti per “bonsoir! – Michielin10 a teatro” sono già disponibili oggi online e nel punto vendita Box Office a partire da Mercoledì 14 Dicembre.

Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428.