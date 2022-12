Caccia agli abusi e alle zone a rischio via cielo, a Quartu controlli col drone

Un sistema aereo a pilotaggio remoto, un drone per controllare dall’alto tutta Quartu e riuscire a verificare, prioritariamente, se le carte in possesso dell’amministrazione comunale legate a case e costruzioni varie sono aggiornate, in vista dell’adeguamento del piano urbanistico comunale al piano di assetto idrogeologico e al piano paesaggistico regionale e, in parallelo, avere più strumenti di controllo e vigilanza utili per verificare possibili abusi o modifiche di aree e provvedere ad una messa in sicurezza rapida. Da qui la necessità di acquistare, con 11500 euro, il sistema aereo con pilotaggio da remoto. Un pacchetto sostanzioso, quello che avrà a disposizione il personale incaricato della vigilanza di diversi settori comunali, partendo da quello dell’edilizia privata. Un drone Dji phantom 4 Rtk, un ricevitore Gnss Rtk multifrequenza formato tascabile, una palina estensibile in fibra di carbonio con supporto per smartphone o tablet, un corso completo al campo di volo alla consegna con l’attivazione e la configurazione del drone e degli accessori, l’introduzione all’utilizzo del drone e delle sue principali funzioni, un ricevitore satellitare con guida all’utilizzo, un test pratico di acquisizione fotogrammetrica sul campo e quattro target in vinile resistente.

Tutta la strumentazione e il drone saranno nelle disponibilità dell’amministrazione comunale dalle prossime settimane.