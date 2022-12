Scacco agli incivili dei rifiuti, a Selargius telecamere raddoppiate: “Saranno disseminate ovunque” 

Selargius città tappezzata dalle telecamere contro i delinquenti e gli incivili. Non c’è solo la centrale operativa collegata 24 ore su 24 con le zone più sensibili della città e le sessantuno telecamere piazzate nel 2021 nei parchi di Su Planu, nell’area antistante la chiesa, in piazza Boiardo e nel Parco Lineare. Il Comune, infatti, ha aggiudicato definitivamente la gara per la creazione di un sistema di videosorveglianza per tenere sotto controllo continuo tutta una serie di punti a rischio sicurezza e per contrastare lo sversamento abusivo dei rifiuti. L’accordo stretto con la società Alarm System per poco più di settantamila euro. Un monitoraggio non stop, con anche un raddoppio degli occhi elettronici attivati quattro anni fa: “Passiamo da otto a quindici”, annuncia il comandante della polizia Locale selargina, Marco Cantori. “Sinora abbiamo ottenuto splendidi risultati, facendo oltre 450 sanzioni per abbandono di rifiuti e, laddove necessario, anche svolgendo attività insieme alle Forze dell’ordine”.

Più telecamere, quindi, che ovviamente saranno nascoste: “Le dissemineremo in tutto il territorio e, in particolar modo, in alcune zone purtroppo prese di mira dagli incivili. Continuiamo ad andare avanti su questa strada”, prosegue il numero uno della polizia Locale di Selargius, “per tutelare tutta la città ed essere sempre presenti al servizio dei cittadini”.