Super green pass, tornano le mascherine all’aperto anche in Sardegna? Il Governo a un passo dalla decisione

Il super green pass porterà, tra gli altri obblighi, anche quello dell’utilizzo della mascherina all’aperto anche in zona bianca? Stando alle anticipazioni del Corriere, infatti, di fronte ad un aumento dei contagi a livello nazionale si starebbe pensando di riportare tutti gli italiani a una situazione molto simile a quella di sei mesi fa. Sino a fine maggio la mascherina all’aperto era sempre obbligatoria, poi c’era stato l’allentamento, partito proprio dalle regioni bianche. Il Governo Draghi è a un passo dalla decisione, sulla spinta anche dei consigli degli esperti.

La mascherina in zona bianca, in caso di conferma, dovrebbe essere utilizzata sempre: in fila fuori dalle poste e dal mercato, durante una semplice passeggiata nelle strade o nei parchi, alle fermate dei pullman e anche quando non si sta consumando nulla al tavolino esterno di un bar. Esattamente come sei mesi fa, con la differenza che, a maggio, il numero dei vaccinati era decisamente più basso rispetto a oggi. Ma con la quarta ondata già in azione, le precauzioni sembrano non essere abbastanza.