Troppo stress dopo le critiche: la social manager dell’Inps in ospedale

– Non avrebbe retto allo stress l’operatrice dell‘Istituto Nazionale di Previdenza bersagliata ieri dal web per alcune risposte taglienti fornite agli utenti che sulla pagina Facebook Inps per la famiglia chiedevano chiarimenti in merito al Reddito di cittadinanza. La social media manager – è una ‘lei’ – è finita in ospedale, dopo l’alluvione di critiche e la sovraesposizione mediatica. Lo conferma il presidente Inps in persona, Pasquale Tridico, che difende la donna: “Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione“. Ieri “ha passato la giornata in ospedale per lo stress che ha subito dalla vicenda. Ha avuto tutta la mia comprensione e solidarietà”.

