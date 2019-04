Cagliari, Alessandra Amoroso alla Fiera: tutto pronto per il mega concerto

Grande attesa alla Fiera di Cagliari per il concerto di Alessandra Amoroso, per l’unica tappa sarda del suo “10 tour”. La serie di concerti che la vede impegnata per la celebrazione dei dieci anni di carriera. Tra i brani di stasera l’ultimo successo “Forza e coraggio”