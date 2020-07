Street Art e riqualificazione urbana a Sant’Antioco: via al progetto

Abbellire le pareti di scuole ed edifici pubblici di Sant’Antioco con la street art. È stato pubblicato l’avviso per la partecipazione al progetto “Street Art e riqualificazione urbana”, una delle azioni rientranti nel più ampio progetto “Museo Diffuso”, il cui obiettivo principale è dare una nuova immagine ad angoli del centro città ma anche ad alcune aree periferiche in attuale stato di abbandono e degrado, migliorando il paesaggio e il decoro urbano grazie all’espressione artistico-creativa dei partecipanti: artisti professionisti o emergenti, scuole e associazioni. La direzione artistica è affidata a Giorgio Casu, sardo di San Gavino Monreale, di comprovata fama ed esperienza internazionale, esecutore di murales in Messico e Sardegna ma anche a Miami, New York, Los Angeles, Costa Rica, Serbia, India e Australia.

La concessione dello spazio espositivo rilasciata dalla Commissione è della durata di un anno. L’artista è tenuto a realizzare l’opera entro tre mesi dall’assegnazione dell’area.

“Si precisa che – spiega il comune – anche i privati possono mettere a disposizione i propri spazi (muri esterni) se ricadenti in particolari zone di interesse, presentando formale manifestazione di interesse. Spetterà poi alla commissione valutare se tali spazi possono rientrare nel progetto.