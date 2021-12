Strade massacrate a Quartu, “a Is Arenas sono un campo di guerra: niente asfalto per colpa degli ambientalisti”

Un campo di battaglia, meglio, di guerra. Nel rione quartese di Is Arenas ecco le condizioni delle strade che affacciano sul parco del Molentargius, con decine di famiglie costrette a fare i salti mortali per poter raggiungere una via “civile”, in questo caso via della Musica, la prima che sia davvero asfaltata: “Qui l’asfalto non si può mettere per colpa degli ambientalisti, visto che siamo vicini al parco”, denuncia una residente, Elena Bumbea, che si fa portavoce dei disagi che stanno vivendo “trenta famiglie. In via Don Giordi è diventato impossibile, da più di un mese, spostarsi con l’automobile, qui c’è pure gente che passeggia o va in bici. E i nostri figli”, denuncia la donna, “devono andare a scuola e sono costretti, tutti i giorni, ad affrontare le buche e le pozzanghere. Sino a qualche tempo fa interveniva una ruspa dell’Ente parco, ora non più. Abbiamo chiesto spiegazioni, ci è stato risposto di rivolgerci al Comune, l’abbiamo fatto e ci hanno detto di chiedere alla Regione”. E la soluzione, anche solo un intervento tampone, tarda ad arrivare. E la situazione è sempre più critica, soprattutto da quando è iniziata la stagione delle piogge.

“Veniamo rimbalzati da un posto all’altro, nessuno si assume la responsabilità di sistemare le strade, qui a Is Arenas. E, intanto, chi ci rimette siamo noi residenti”.