Cagliari, esplode una fogna a Sant’Elia: puzza e liquami invadono via Schiavazzi

Residui organici nauseabondi sparsi sull’asfalto, come carta igienica ed escrementi. Un pericolo per la pubblica incolumità in via Schiavazzi 6A, a causa di una fognatura “esplosa” in mezzo alla strada. “Definire pericoloso questo pozzetto aperto così, come se niente fosse, in mezzo alla strada, sarebbe riduttivo, è atteso un intervento affinché le persone che passano in auto, moto, monopattino, o a piedi non corrano rischi”, ha dichiarato Marcello Polastri di Sardegna Forte, pronto a presentare un’interrogazione in consiglio comunale.

Polastri nella segnalazione chiede “al fine di evitare pericolosi incidenti stradali e, altresì, il diffondersi di potenziali pericoli igienico-sanitari, l’eliminazione dell’inconveniente, con lo spurgo delle acque nere e la chiusura del pozzetto”.