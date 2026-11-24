“Gli stipendi vengono costantemente pagati in ritardo, questa situazione che si ripete mese dopo mese sta mettendo in difficoltà i lavoratori. Siamo costretti a proclamare lo stato d’agitazione”. Lo denuncia la segretaria regionale della UILTuCS Silvia Dessì segnalando i problemi che stanno vivendo i lavoratori della Klas Service Srl l’impresa che si occupa del servizio mensa dei vigili del fuoco di Cagliari. Il sindacato ha proclamato lo stato d’agitazione. “È una situazione insostenibile – segnala il sindacato – il personale si trova costantemente a dover attendere ben oltre le scadenze previste per ricevere il proprio stipendio, una situazione che sta determinando crescenti difficoltà economiche e personali per i lavoratori e le rispettive famiglie”. Anche questo mese la situazione si è ripetuta “ad oggi non risulta ancora corrisposta la retribuzione relativa al mese di ottobre 2026 – spiega la UILTuCS Sardegna -. Riteniamo inaccettabile che lavoratrici e lavoratori, pur garantendo quotidianamente con professionalità e senso di responsabilità un servizio essenziale all’interno delle strutture dei Vigili del Fuoco, debbano subire una simile incertezza rispetto a un diritto fondamentale quale quello alla regolare e puntuale corresponsione della retribuzione. Il pagamento dello stipendio non può essere considerato una concessione o una variabile organizzativa aziendale, ma rappresenta un obbligo preciso nei confronti di chi presta regolarmente la propria attività lavorativa”. Per questa ragione la UILTuCS Sardegna ha proclamato lo stato d’agitazione e chiede: “L’immediato pagamento delle retribuzioni arretrate; La convocazione urgente di un incontro con le parti sindacali per chiarire le cause dei continui ritardi; L’individuazione di tempi certi e modalità trasparenti per il pagamento delle future retribuzioni e infine l’adozione di misure concrete affinché simili situazioni non abbiano più a ripetersi”. In assenza di risposte, il sindacato annuncia iniziative di protesta. “Non è più accettabile che i lavoratori debbano continuare a svolgere regolarmente il proprio dovere senza avere la certezza di ricevere puntualmente il compenso per il lavoro prestato – conclude Dessì -. Il rispetto dei diritti dei lavoratori deve essere una priorità, non un problema da rinviare ogni mese”.