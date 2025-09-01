Il ritorno in classe nel 2025 si annuncia più caro che mai per le famiglie sarde. Tra libri di testo, zaini, astucci e cancelleria, la spesa media per studente cresce ancora: +12% rispetto al 2024, secondo le stime delle associazioni dei consumatori. Un aumento che mette in difficoltà soprattutto le famiglie con più figli, costrette a fare i conti con un esborso che può arrivare a 1.200 euro per un liceale.
Nel dettaglio, a Cagliari i libri di testo per le superiori costano in media dai 350 ai 480 euro, ai quali si aggiungono i dizionari e i materiali specialistici per alcune materie tecniche o scientifiche. Gli studenti delle medie non se la cavano molto meglio: circa 600 euro tra testi, quaderni e zaini. Quest’anno i rincari si sentono ovunque: a cominciare da un banale quaderno grande che costa ormai 3 euro, mentre per uno zaino di marca si arriva facilmente oltre i 140 euro.
Le librerie segnalano inoltre ritardi nelle consegne: diversi testi ordinati a luglio non sono ancora arrivati, con il rischio che gli studenti inizino le lezioni senza tutti i libri necessari. Una situazione che riguarda non solo il capoluogo ma anche le province di Sassari, Nuoro e Oristano.