Le immagini del terrificante agguato avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale 387 ai danni di un furgone portavalori di un istituto di vigilanza privata. Fumo e fuoco, panico tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena.

Secondo una prima ricostruzione, quattro individui incappucciati, armati di armi lunghe, hanno tentato di bloccare il mezzo blindato, predisponendo alcune auto di traverso sulla carreggiata a cui hanno dato fuoco. L’autista del portavalori, resosi conto della situazione, è riuscito a compiere una manovra repentina e a mettersi in salvo, eludendo così l’assalto.

I rapinatori, compresa la manovra del furgone, hanno immediatamente abbandonato il piano, dandosi alla macchia. Sul posto sono rimaste alcune autovetture date alle fiamme, utilizzate presumibilmente come ostacolo per fermare il mezzo.

Sul luogo del tentativo di rapina sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Dolianova e del nucleo investigativo di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dei fatti. Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili, con l’attivazione del piano prefettizio Anticrimine e dei posti di blocco nelle principali arterie stradali del territorio.

Foto e video Gabriele Matta