Cagliari, via Basilicata ancora nel mirino per degrado e incuria. A due passi dall’università e proprio accanto a una fermata del bus, il punto di raccolta degli indumenti usati si è trasformato nell’ennesima discarica a cielo aperto. Non è la prima volta che i residenti segnalano il problema e denunciano l’assenza di controlli. “Ecco come si presenta oggi, pressoché ogni giorno, il punto di raccolta di via Basilicata: bel biglietto da visita per chi aspetta il bus alla fermata lì accanto o per chi va all’università vicina. Questo perché è sempre strapieno e la gente abbandona le buste affianco anziché dentro; qualcuno poi estrae le buste per frugare e saccheggiare; spesso si approfitta per utilizzare il deposito come discarica di oggetti diversi dagli indumenti, passeggini ad esempio. Forse non è il posto adatto per questo genere di raccolta”. Un problema che si ripresenta ogni giorno, segno evidente di una sola parola: inciviltà.