La Polizia di Stato di Cagliari, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 34anni per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante, il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nel quartiere di Stampace a seguito di una segnalazione che indicava un uomo che presumibilmente era dedito al commercio illegale di stupefacenti.

Gli agenti della volante, raggiunta una piccola piazzetta, hanno riconosciuto l’uomo segnalato mentre si intratteneva con tre ragazzini ma notata la presenza della volante, lo stesso si è dato alla fuga. Raggiunto immediatamente dagli operatori è stato prima identificato e successivamente controllato, trovando nelle tasche del cappotto 19 bustine contenti 63gr circa marjuana mentre nel borsello altre 35 bustine contenti 150 gr circa di hashish e la somma di 525 € suddivisa in banconote di piccolo taglio. Nella successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un bilancino di precisione funzionante.

Il 34enne cagliaritano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che nell’udienza di convalida tenutasi questa mattina ha convalidato l’arresto, patteggiando un anno e 3.000 € di multa