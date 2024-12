Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia ha firmato oggi un’ordinanza che impone i seguenti divieti: “In un’area compresa nel raggio d’azione di mezzo chilometro da piazza d’Italia non sarà possibile diffondere musica in alcun modo durante il concerto di Gianna Nannini nella notte di Capodanno”. Vietato inoltre “Riprodurre musica e realizzare ogni forma di emissione o diffusione sonora dalle 18 del 31 dicembre alle 2 dell’1 gennaio”. Al di fuori dall’area sopracitata, il sindaco ha prorogato con un’altra ordinanza l’orario di diffusione della musica dalle 24 alle 2. Altro provvedimento firmato in data odierna prevede che in viale Umberto, via Alghero, via Roma, via Asproni, via Torres, via Tempio, via Zanfarino, via Diaz, via Torino, viale Dante, corso Cossiga, corso Margherita di Savoia, emiciclo Garibaldi, via Torre Tonda, via Brigata Sassari, via Luzzatti, corso Vittorio Emanuele, Porta Sant’Antonio, via Saffi, corso Trinità e viale Umberto è vietata la vendita d’asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Il divieto è rivolto ai titolari degli esercizi che somministrano alimenti e bevande, gli operatori delle aree pubbliche, i titolari di esercizi commerciali e attività artigianali, i titolari dei distributori automatici. È altresì vietato l’accesso all’area portando con sé bottiglie o altri contenitori di vetro e lattine. Tutti i soggetti autorizzati alla somministrazione di cibo e bevande dovranno usare esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori in materiale biocompostabile. Per quanto concerne il superamento dei limiti di emissione sonore stabiliti dalla normativa vigente: “Le casse acustiche degli impianti di amplificazione, anche quelle sistemate all’aperto, non dovranno essere orientate verso l’alto, né dirette verso la facciata dei fabbricati”.

