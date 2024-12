Brillante operazione antidroga al carcere di Nuoro: ritrovata la droga nelle suolette delle scarpe presenti in un pacco destinato ad un detenuto dell’alta sicurezza. Ennesima operazione anti droga della Polizia Penitenziaria dell’istituto di Badu e carros che ha stroncato ancora una volta il tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti in istituto. Un pacco spedito dai familiari di un detenuto appartenente al circuito Alta sicurezza è stato meticolosamente perquisito e le operazioni hanno dato esito positivo. Abilmente occultati infatti sono state rinvenute nella suoletta di una scarpa, quasi 100 grammi di hashish suddivisa in diverse dosi avvolte nel cellophane. A renderlo noto e’ il segretario generale della UIL PA Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu che aggiunge:”Soprattutto in queste giornate particolari, i nostri poliziotti non hanno allentato i controlli ed hanno mantenuto alta la soglia di attenzione, lo dimostra anche la meticolosità con cui sono stati controllati i pacchi in arrivo destinati ai detenuti. Spesso le sostanze stupefacenti vengono nascoste nei punti piu’ impensabili, occorre avere fantasia, capacità operativa ed esperienza per intuire quali siano. Un apparentemente innocuo paio di scarpe, in questo caso è stato trasformato in un nascondiglio per cercare di eludere i controlli, e se tali sostanza fossero state introdotte, avrebbero causato effetti devastanti perché gli assuntori spesso soffrono di patologie psichiatriche, assumere le sostanze con i medicinali sarebbe stato un cocktail dagli effetti nefasti. Il personale ha dimostrato ancora una volta di essere sul pezzo anche in questi giorni di festa, nonostante le difficoltà oggettive dovute alla carenza di organico ed al mancato invio di un direttore ed un comandante in pianta stabile. Le promesse del sottosegretario alla Giustizia DEL MASTRO non hanno avuto risultati tangibili, reggono infatti l’Istituto, il Comandate titolare di Oristano ed il Direttore titolare di Lanusei , costretti a percorrere centinaia di km per colmare in parte l’inadeguatezza della politica e di un Amministrazione che continua a fare acqua in maniera inesorabile. Di recente si sono registrate le dimissioni del Capo del Dipartimento Giovanni RUSSO, per la Sardegna sarà un provvedimento che non sortirà nessun effetto, perché nell’isola non è mai risultato pervenuto”.