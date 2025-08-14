Turismo in flessione nel Sud Sardegna rispetto al 2024. A delineare il quadro a Casteddu Online è Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna: “C’è stato un calo che riguarda soprattutto i turisti italiani, sia negli arrivi che nelle presenze. Restano meno giorni in vacanza e, in quei pochi, spendono di meno. Gli stranieri, invece, registrano un piccolo incremento. Perché gli italiani sono diminuiti e hanno ridotto le vacanze? Innanzitutto per un forte clima di incertezza internazionale: dazi, guerre e instabilità non favoriscono certo il turismo. A questo si aggiunge l’inflazione e l’aumento dei prezzi dei trasporti, un aspetto che tocca la Sardegna in modo particolare. Va detto, però, che i prezzi in generale nell’isola non sono cresciuti in modo significativo. Le tariffe alberghiere sono dinamiche: cambiano ogni giorno in base all’andamento del mercato, al tasso di occupazione e ai prezzi dei concorrenti. Gli hotel puntano alla massima occupazione: se le camere restano vuote, i prezzi scendono. Certo, c’è stato un piccolo aumento dovuto ai costi, energia +20-30%, personale +10%, materie prime +5%, ma si tratta di un ritocco minimo, legato all’inflazione. La stagione era partita bene grazie a una Pasqua tardiva, vicina ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio: questo ha favorito il turismo organizzato, i gruppi itineranti, la terza età e anche i giovani. Poi, però, c’è stato un calo a luglio, insolito perché di solito si registra tra maggio e giugno, quando finisce la stagione dei gruppi e iniziano le vacanze di coppie e famiglie. Per settembre le prospettive sono buone, soprattutto nel Cagliaritano, con eventi sportivi e culturali, tra cui importanti eventi velici che hanno già portato a numerose prenotazioni. Ma agosto resta il mese cruciale: la domanda supera l’offerta, i prezzi sono più alti e le marginalità permettono di coprire i costi di mesi meno redditizi come aprile e ottobre. Perdere presenze e incassi ad agosto significa rinunciare a cifre molto importanti. Non a caso, le strutture e le località che hanno applicato prezzi più bassi stanno andando meglio. C’è la convinzione che ogni anno il turismo debba crescere, ma non può essere sempre così. Questo sarà un anno di stabilità, forse con qualche punto percentuale in meno rispetto al 2024. È normale: quando il mercato è saturo, soprattutto ad agosto, non si può aumentare in modo significativo. La vera sfida è far crescere le presenze nei mesi di spalla, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, quando i prezzi sono più bassi e c’è margine per attrarre nuovi flussi”, conclude Mura. Tuttavia, il 2025 per il turismo nel Sud Sardegna si preannuncia come un anno di tenuta più che di crescita: qualche segno meno negli arrivi italiani, lieve aumento degli stranieri e un agosto meno brillante del previsto, con la sfida di spostare l’attenzione e i flussi verso i mesi di bassa stagione.