Stadio, ospedale e casa dello studente a Cagliari: salta l’accordo, gelo fra Comune e Regione

Non c’è accordo su niente. Stadio, casa dello studente, nuovo ospedale: tre opere legate a doppio filo, per volere della Regione, che rischiano di annullarsi l’un l’altra. La posizione del governatore Solinas è chiara: 50 milioni sul piatto da dividere fra i tre interventi e nuovo ospedale in cui trasferire Brotzu e Oncologico a Sant’Elia. Altrettanto chiara la posizione del Comune: quei 50 milioni servono solo per lo stadio, come promesso a suo tempo, e lo stadio va realizzato a Sant’Elia.

Chiaro che, con posizioni così diametralmente opposte, poco hanno potuto fare i tecnici di viale Trento e via Roma che oggi si sono riuniti alla ricerca di un primo accordo su come procedere. Accordo che ovviamente non c’è stato: respinta dalla Regione la richiesta di stralciare la parte dell’accordo sullo stadio, visto che c’è una conferenza di servizi il 3 luglio, fra le due parti è calato il gelo più assoluto.

All’incontro non erano presenti né il presidente Solinas né il sindaco Truzzu, deciso ad andare avanti ma con le mani legate dalle condizioni dettate dal suo avversario.