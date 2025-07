Il Comune comunica che, più avanti, saranno attivate altre modalità per ricevere le bollette “che verranno espresse dopo l’emissione”.Tarip, ex Tari, 2025 solo in digitale, questa è la novità che è stata comunicata dal Comune un giorno fa: “Questa nuova modalità permette ai cittadini di avere sempre a disposizione la propria bolletta, di riceverla più rapidamente, soprattutto per chi risiede all’estero, e di evitare problemi di mancata consegna.Ogni contribuente registrato nel sistema TARI potrà accedere al portale, visualizzare e stampare la propria bolletta”. Ma il digitale non piace proprio a tutti e scatta la protesta da parte della minoranza: “Siamo sconcertati nell’apprendere dalla pagina Facebook del Comune di Sinnai che, già per l’anno in corso, i contribuenti saranno costretti ad attivarsi per ricevere la bolletta TARIP esclusivamente in formato digitale”. Per il consigliere Walter Zucca, FI, “questo provvedimento, lungi dal rappresentare un passo avanti per tutti, si traduce in un’ulteriore complicazione per chi non è un “nativo digitale” e, in particolare, per gli anziani e le categorie più fragili, che si troveranno a doversi “arrangiare” per adempiere a un obbligo fondamentale.Siamo sempre più sconcertati dalla deriva che sta prendendo la “barca” del campo larghissimo locale”.

Per la consigliera Roberta Simoni “c’è da chiedersi se tutti i consiglieri di maggioranza siano stati adeguatamente informati su questo provvedimento, ho difficoltà a credere che tutti lo condividano pienamente. Non siamo contro la digitalizzazione – conclude Simoni – ma con questi provvedimenti assunti senza la necessaria condivisione, l’amministrazione dimostra veramente poca attenzione e sensibilità verso i problemi reali delle famiglie e degli anziani della nostra comunità”.

“Come Forza Italia – prosegue Zucca – abbiamo già convocato gli alleati dei gruppi di minoranza per scrivere una proposta di delibera urgente.

Il nostro obiettivo è chiaro, dare la possibilità a chiunque ne faccia richiesta di mantenere la bolletta cartacea garantendo, così, un servizio essenziale senza discriminazioni”.

Dello stesso avviso il Consigliere di minoranza Roberto Loi, leader di Uniti per Sinnai: “Un’altra singolare iniziativa che creerà una marea di disagi agli utenti specialmente anziani e persone abituate alla bolletta tradizionale. Va detto che ci saranno tanti utenti che non vedendosi recapitare la bolletta non pagheranno, una decisione scellerata che dimostra quanto questa amministrazione sia lontana dal contatto diretto con la realtà, lasciatevelo dire da chi vive la quotidianità del rapporto con tante persone di una certa età”.