Sos disperato da Seui: “Medici, vi prego: date assistenza a malati e bambini una volta al mese, ognuno di voi”

di Manuela Lai

Un appello a tutti i medici seuesi e non…..la situazione per i nostri concittadini è tragica! Per tutta la settimana, e non si sa ancora per quanto tempo, non è previsto il servizio di medicina di base neanche per le 2 ore per due volte alla settimana che la Asl di Lanusei aveva garantito ! Vi chiedo con umiltà, ma credo che tutti i seuesi lo gradirebbero tantissimo, di prestare il vostro essenziale servizio anche per un giorno al mese , per aiutare sopratutto le nostre fasce più deboli, anziani ma anche bambini e malati cronici ! Ve ne saremo riconoscenti , perché io in cuor mio lo so che fare il medico vuol dire anche umanità e amore per il prossimo, non solo una mera questione economica …… So bene che medici non ce ne sono e difficilmente uno può crearli o farli uscire dal cilindro magico ….. MA VI CHIEDO …AIUTATECI in attesa che il servizio di medicina di base venga ripristinato !