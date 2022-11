Strage di uccelli a Monte Urpinu, Truzzu: “Il Comune non c’entra nulla, commenti deliranti sui social”

L’Amministrazione si è messa subito a disposizione delle autorità competenti, ASL e Regione, garantendo tutta l’assistenza possibile. La Regione ha subito attivato l’unità di crisi in costante contatto con l’unità di crisi nazionale. È in quel tavolo che si prendono le decisioni tecniche e operative a cui poi danno esecuzione ASL e Regione.

Il dispiacere che vivo in questo momento è immenso. Da cittadino e da Sindaco. È chiaro che l’Amministrazione farà di tutto per riaprire il parco e restituirlo ai cittadini in totale sicurezza, collaborando con gli organi competenti, e ripopolandolo non appena possibile con la nostra cara fauna avicola.