Irene, la chat assurda e il doppio suicidio: trovato morto l’uomo che si era finto la fidanzata di un 24enne

Il 64enne era finito al centro di un servizio delle ‘Iene’. In paese tantissimi avevano individuato l’identità dell’uomo che si era finto ‘Irene’ scambiando ben ottomila messaggi con l’amico Daniele, 24 anni, conosciuto in chat.. Dopo la richiesta della Procura di archiviare l’accusa contro di lui per morte in conseguenza di altro reato, il padre del 24enne aveva chiesto giustizia rivolgendosi al premier Meloni. Tutti i dettagli sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio. La salma, comunque, è a disposizione dell’autorità giudiziaria per un’eventuale autopsia. Sono passati circa 4 giorni dall’inizio del caso. Il volto di Zaccaria, benché oscurato, era stato riconosciuto da tanti: un inviato della trasmissione di Italia Uno gli aveva chiesto conto, in pieno centro del paese, del fatto che si fosse fatto chiamare Irene, dando vita a una relazione a distanza, online, con il 24enne forlivese Daniele. A fine settembre 2021, Daniele si era tolto la vita per quell’amore impossibile. Oggi, a distanza di 13 mesi circa da quella prima tragedia, anche il 64enne è stato trovato morto. Non è chiaro se abbia accompagnato il suo gesto con una lettera o un ultimo messaggio”.