Sos a Radio Zampetta Sarda: cercasi volontario per accompagnare una boxer

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA.

SI CERCA VOLONTARIO DISPOSTO A PORTARE LA BOXER PER LETTURA DI UN EVENTUALE CHIP.

LE SPESE SONO A CARICO DELLA FUTURA ADOTTANTE, SE NON DOVESSE ESSERE CHIPPATA.

Questa boxer è stata trovata a Cagliari in una condizione di forte denutrimento, Roberto ha lanciato l’appello che è arrivato a Vassilia, che da Torino si è subito innamorata della cagnolina, al punto di chiedere una collaborazione per poter portarla dal veterinario a sue spese per lettura CHIP e prestare le prima cure. Se non dovesse avere padrone Vassilia verrà a Cagliari per portarsela a casa.

Roberto purtroppo è senza macchina, quindi adesso chiediamo la collaborazione al mondo dei volontari per portare la cagnolina dal veterinario.

INFO +39 347 110 6093 Vassilia Sacco / +39 351 106 8037 Roberto