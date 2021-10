Green pass obbligatorio: “A Cagliari tutti al lavoro, solo qualche ritardo”

Solo qualche ritardo e qualche corsa soppressa nei trasporti. Per il resto, il green pass obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro, per ora. non ha creato particolari disagi nell’area di Cagliari.

“Nel nostro territorio nessun problema. Solo pochi casi di lavoratori che si sono fermati, un’esigua minoranza che non ha creato alcun disagio”, afferma Marcello Argiolas, presidente di Confindustria della Sardegna meridionale, “del resto problemi non ce ne aspettavamo: il green pass obbligatorio è necessario per poter proseguire. Speriamo che possa aiutare la ripresa”.

Trasporti. Qualche minimo disagio nei trasporti in Sardegna e a Cagliari. L’Arst ha sospeso 22 corse su 4 mila in tutta la Sardegna, “disagi minimi” commenta Carlo Poledrini, direttore generale Arst. Meglio la situazione al Ctm. “Il servizio è uscito regolarmente”, dichiara Carlo Andrea Arba presidente del consorzio di viale Trieste, “disagi minimi per la clientela che sono stati contenuti sulle linee a maggior frequenza e che si sono tramutati al massimo in lievi ritardi Avremo un quadro più preciso nei prossimi giorni”.