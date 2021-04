Sorpreso in strada con un’auto non sua, carrozziere denunciato a Monastir.

Ieri a Monastir i carabinieri, a conclusione di una breve attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un 37enne del luogo, autista, incensurato, hanno denunciato per appropriazione indebita un 68enne carrozziere residente a Cagliari. Questi si era appropriato indebitamente di una Renault Clio, ricoverata presso l’officina del figlio che si trova nell’agglomerato di Macchiareddu ed in cui il denunciato ricopre l’incarico di direttore tecnico. E’ accaduto però che mentre l’uomo girava indebitamente con quell’auto all’insaputa del proprietario che l’aveva lasciata in officina per delle riparazioni, è stato fermato ad un posto di controllo dai carabinieri di Assemini. Le anomalie sono subito emerse: intanto alla guida non c’era il proprietario dell’auto, la moglie o un figlio, bensì una terza persona che con l’auto non aveva apparentemente nulla a che vedere, inoltre l’auto era sprovvista di copertura assicurativa e con revisione scaduta. Nella circostanza, l’occasionale conducente non aveva neppure con sé la patente di guida.