Covid, Costa: “Riaperture graduali dal 26 aprile e non si tornerà indietro”

La campagna di vaccinazione sta procedendo, i ricoveri e i posti occupati nelle terapie intensive sono in diminuzione, e vi sono quindi le condizioni per riaperture graduali delle attività, senza più tornare indietro, e anche per spostare l’orario del coprifuoco. Questa la posizione del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

L’augurio per il sottosegretario è “che non si torni più indietro, siamo convinti che da qui in poi la situazione nel nostro Paese continuerà a migliorare e si potrà continuare ad aprire sempre di più.

