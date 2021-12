Sorpresa per Natale a Cagliari, arrivano le giostrine a Su Siccu: “Trenino e dischi volanti”

Sorpresa per Natale nella pineta di Su Siccu a Cagliari. Dal 4 dicembre sino al dieci gennaio arrivano infatti, accanto ai ricciai, le giostrine. L’accordo tra Comune e giostrai c’è stato ed è stato rispettato, sul prato vista mare stanno per accendersi “il trenino per bambini e i dischi volanti”, annuncia, felice, Mirko Mura, reduce dal luna park di via Cecoslovacchia a Quartu Sant’Elena. “Per ben due anni siamo stati fermi per colpa del Covid, finalmente è stato possibile far ripartire le nostre attrazioni. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale di Cagliari, è bello poter tornare a lavorare e donare felicità a tutti, soprattutto ai più piccoli”. Le attrazioni saranno aperte tutti i giorni, in una pineta di Su Siccu che, quindi, proprio nel mese più magico dell’anno, è pronta ad ospitare tante famiglie. Un progetto, quello delle giostrine natalizie, che fa il paio con la volontà del Comune di rendere sempre più appetibile l’area della pineta ai margini del viale Colombo.

Lo stesso sindaco Paolo Truzzu, già mesi fa, aveva detto di voler riqualificare e far rivivere tutta Su Siccu: “Il Comune ci ha concesso il suolo pubblico gratis, per noi è una grandissima boccata d’ossigeno”.