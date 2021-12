Con la Multipla contro il palo di un cartellone sul lungomare di Quartu, incidente mortale choc all’ora di punta

Si è schiantato contro il palo di uno dei cartelloni luminosi che forniscono le informazioni utili per chi guida, l’uomo morto nel primo pomeriggio nel lungomare di Quartu. Era al volante di una Fiat Multipla, l’impatto è stato devastante: l’auto è semi distrutta e la vittima, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata liberata solo dopo lunghi e interminabili minuti dai Vigili del fuoco, intervenuti a sirene spiegate insieme alle ambulanze del 118 e agli agenti della polizia Locale di Quartu Sant’Elena. Un incidente choc, avvenuto all’ora di punta, verso le 14:20, proprio quando in tanti stanno tornando a casa per la pausa pranzo dal lavoro. Sono stati proprio gli automobilisti di passaggio a dare subito l’allarme, ma ogni tentativo di strappare alla morte il guidatore è stato vano.

I pompieri hanno poi effettuato le classiche operazioni di messa in sicurezza dell’auto e del tratto di strada. E il medico a bordo di una delle ambulanze del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, rimasto intrappolato dentro la macchina.