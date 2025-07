Una schiusa a sorpresa ha emozionato bagnanti e operatori questa mattina sulla spiaggia del Poetto di Quartu, nel tratto della Marinella. Alcuni ragazzi, presenti la sera prima nella zona, hanno notato movimenti sospetti sulla sabbia e segnalato l’evento alla rete regionale per la tutela della fauna marina. Da lì sono partite immediatamente le procedure di intervento. I piccoli di caretta caretta sono stati recuperati tra le dune e la passerella e subito accompagnati verso il mare. Seguendo le tracce lasciate sulla sabbia, è stato possibile risalire al punto esatto della nidificazione: scavando leggermente, è stato individuato un altro esemplare in fase di emersione, confermando l’avvenuta schiusa. L’area è stata subito transennata e messa in sicurezza per consentire il monitoraggio da parte degli esperti, evitando rischi per eventuali uova rimaste. Secondo le stime, il nido sarebbe stato deposto tra la fine di maggio e i primi di giugno, compatibilmente con i tempi medi di incubazione che variano tra i 50 e i 60 giorni. È il quinto nido registrato in Sardegna per questa stagione. Curiosamente, anche nel 2023 una schiusa era avvenuta proprio nello stesso punto, alla Marinella, facendo ipotizzare che si tratti della stesso esemplare tornato a deporre. Un evento che conferma il ruolo sempre più importante delle spiagge sarde nella tutela della caretta caretta.