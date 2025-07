Tragedia la notte scorsa sulla tangenziale di Bari. Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, è stata investita e uccisa da un’auto mentre prestava soccorso a una motociclista vittima di un incidente. La 41enne aveva visto l’accaduto: la donna che ha aiutato era infatti rimasta coinvolta in uno scontro con un’altra moto e un’auto. Giusy, in viaggio con il marito Vito, ha deciso quindi di fermarsi per verificare l’accaduto e aiutarla. Scesa dalla sua vettura, però, un Mercedes con alla guida un anziano l’ha investita. Inutili purtroppo i soccorsi per Giusy, morta sul colpo.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo per evitare i veicoli coinvolti nell’incidente non è riuscito a frenare in tempo e ha travolto Giusy. Anche il marito è stato ferito ma non modo grave.

La giovane motociclista è invece stata portata in codice rosso all’ospedale San Paolo con fratture multiple a una gamba e alla colonna vertebrale, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri e la polizia locale si sono occupati dei rilievi di rito.

Foto del nostro partner QN