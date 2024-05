Sorgia (Lega) a Todde: “Non poteva cercarsi assessore e consulenti in Sardegna?”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“ Nessuno scandalo, semplicemente mi chiedo se abbia valutato l’opportunità di reperire idonea figura in Sardegna sia per quanto riguarda l’assessore Bartolazzi, così come per altri consulenti e dirigenti”. Così il consigliere regionale della Lega Alessandro Sorgia sulle dichiarazioni programmatiche della presidente della Regione Alessandra Todde.

“Conto molto sulla squadra che mi accompagnerà in questo viaggio. Non si tratta solo di un gruppo di professionisti ed esperti nei loro campi, ma di donne e uomini profondamente innamorati della Sardegna, determinati a spendere il loro sapere e le loro energie per il bene comune”.

E per quanto siano essi stessi “innamorati della Sardegna”, come dice la Presidente, ricordo che la stessa Presidente Todde, a pochi giorni dalle elezioni, aveva comunicato attraverso il suo entourage, che avrebbe finalmente posto rimedio alle spese folli con una importante ed imponente spending review, facendo leva su quanto affermato nella scorsa legislatura dall’attuale maggioranza, facendo un’ostruzione durissima in aula contro la legge che veniva definita “poltronificio” e per la quale ora se ne sta perfino abusando senza alcuna perplessità.

Ed allora per quanto i collaboratori della Presidente siano “profondamente innamorati della Sardegna”, come ha affermato la Presidente (e su questo aspetto sarà pure vero), qualche dubbio però mi sorge sull’altro passaggio delle sue dichiarazioni, quali, “di un gruppo di professionisti ed esperti nei loro campi determinati a spendere il loro sapere e le loro energie per il bene comune”.

Per quanto riguarda in vece l’Assessore Bartolazzi, nessuno mette in dubbio le sue qualità (avremo modo di valutarle in 5 anni), ma di sicuro risulta così tanto innamorato della Sardegna che preferisce collegarsi da remoto in qualche caso, come è avvenuto, per quanto riguarda le riunioni della Giunta o come sia risultato assente in alcune delle poche riunioni di consiglio fin qui convocate”, incalza Sorgia.

“Ma ciò che particolarmente dispiace non solo a me, è il paragone con Gigi Riva, un’offesa ad un uomo che è rimasto sempre molto schivo anche davanti ai riflettori.