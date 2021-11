Solo i vaccinati nei bar e nei ristoranti, ok delle imprese: “Meglio il super green pass delle chiusure”

“Il super green pass che nega ai non vaccinati l’accesso a bar e ristoranti? Sì, meglio delle chiusure”. Così Confesercenti della Sardegna meridionale commenta il varo imminente del super certificato verde che consentirà esclusivamente alle persone vaccinate la possibilità di frequentare le attività ricreative e l’accesso a luoghi pubblici come bar, ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre, ecc.

“È una soluzione di mediana che possiamo accettare, rispetto a quelle più drastiche”, spiega Marco Medda, Confesercenti, “qualcuno deve riflettere sul fatto che bisogna bloccare questa situazione. Non si può intervenire sempre con chiusure con provvedimenti più severi, se c’è una misura da prendere preferiamo che questa è quella più tollerabile. Meglio il super green pass delle chiusure”.

Qualcuno teme un calo degli incassi proprio sotto le feste.