Solinas: “Stiamo lavorando per liberare la Sardegna dal virus, zona bianca con vaccini e screening”

“Dobbiamo aumentare le inoculazioni, settemila al giorno rispondo al flusso attuale di vaccini. Speriamo di poter crescere, arrivando a 11-12mila entro la fine di aprile”. Così il presidente della Regione Christian Solinas, a margine della visita alla Fiera di Cagliari del generale Figliuolo. “Stiamo lavorando per rispettare la sua scaletta, l’inaugurazione del secondo hub vaccinale alla Fiera va in questa direzione, apriremo poi a Quartu, Sassari e Nuoro e con ramificazioni in tutta la Sardegna. Cercheremo ulteriori collaborazioni col volontariato per raggiungere tutta la Regione”, promette il presidente. Date certe sugli arrivi dei nuovi vaccini? Non ce ne sono: “Discuteremo di date e impegni nella riunione con Figliuolo”. Di sicuro, Solinas punta anche sugli arrivi delle dosi di Johnson & Johnson.

E sulla zona bianca persa dopo tre setttimane? “Ci sono stati problemi che attengono alla condotta di qualcuno. Speriamo con screening e vaccini di riportare l’Isola in zona bianca. Non è una sfida a chi è più bravo ma di sistema. Ciascuno deve fare la propria parte, dalle istituzioni ai cittadini, non siamo a caccia di responsabilità, stiamo tutti lavorando per liberare l’Isola dal virus”.