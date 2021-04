Incidente sulla Sulcitana, tre auto coinvolte e traffico in tilt: ci sono feriti

Incidente sulla Sulcitana, al chilometro 9,9, in direzione Sarroch. Sono tre le auto coinvolte in uno schianto ancora tutto da decifrare. E ci sono, purtroppo, feriti: codice giallo per tutti, stando alle prime informazioni che arrivano. Sul posto sta operando la polizia Locale, si segnalano grossi disagi al traffico, con lunghe code di macchine per chi sta andando verso Sarroch e gli altri Comuni che affacciano sulla quattro corsie.