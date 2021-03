Solinas: “Pronti a investire i fondi della Regione per acquistare i vaccini e immunizzare i sardi”

“Siamo pronti a investire i fondi della Regione per acquistare i vaccini e immunizzare da subito tutti i sardi”. Così il presidente della Regione Christian Solinas. Il Governo intende accelerare sulle vaccinazioni: l’Isola è l’ultima in Italia per la popolazione vaccinata e anche sugli over 80. “La nostra richiesta è quella di utilizzare l’Isola come laboratorio per avere tutta la popolazione immunizzata il prima possibile”. La notizia sul sito dell’Ansa.