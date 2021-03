Zona bianca a rischio, lo scienziato Sotgiu: “Contagi in aumento in Sardegna”

Contagi in aumento in Sardegna e zona bianca a rischio. L’analisi è di Giovanni Sotgiu, scienziato ed epidemiologo. “Domani avremo indicazioni più precise e il dettaglio della pubblicazione della ministero”, spiega Sotgiu, “ci sono zone calde come Sarroch e La Maddalena. E con la variante inglese c’è il rapido incremento di casi di positività, 50 / 70 % della inglese ma è peggio quella brasiliana. C’è stato un incremento costante che non è un buon segno. Ma è importante capire se si tratti di un aumento diffuso nel territorio o localizzato in determinate aree geografiche. Per ora sembra sia localizzato”.

