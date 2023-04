Sinnai, un invito alla lettura offerto dall’università della terza età

Un invito alla lettura offerto dall’università della terza età: otto casette in legno realizzate a mano verranno collocate in vari punti del paese, un regalo, uno scambio culturale per arricchire il sapere e la passione da coltivare verso opere e racconti di ogni genere. Un’iniziativa lodevole, un dono speciale per tutti i cittadini realizzato dalla scuola di intaglio dell’università’ della terza eta’, delle piccole biblioteche che verranno posizionate nei punti di ristoro, ma anche all’aperto e conterranno libri, che potranno essere consultati in loco o portati via, lasciandone altri, secondo la regola “prendi un libro, lascia un libro”. “Cosi’ le bibliotechine saranno sempre piene e potremo verificare quanto siamo capaci di custodire un bene comune” comunica il movimento politico “Sinnai Libera”.