Sestu, cantiere a cielo aperto: presto un’area fitness attrezzata e una nuova area verde

Tante novità per la cittadina dell’hinterland cagliaritano che si appresta a cambiare volto, in meglio, con tanti lavori in fase di esecuzione e altri già consegnati ai cittadini. Un programma fortemente voluto dall’amministrazione guidata dalla sindaca Paola Secci che dimostra con i fatti l’operato e mette a tacere le “malelingue” che, spesso, attaccano in maniera spropositata soprattutto tramite social mettendo a dura prova la pazienza degli assessori intenti a portare avanti il programma presentato, con il quale hanno sconfitto gli avversari durante le ultime elezioni amministrative. Qualche giorno fa sono inziati i lavori per la realizzazione di un’area fitness attrezzata in via Veneto, nello spazio adiacente la piazza Nassyria. Il progetto, seguito dall’assessorato all’ambiente di Roberta Argiolas, prevede anche l’installazione di panchine, di una fontanella e sarà opportunamente illuminato per consentire svago e intrattenimento anche durante le ore serali.

Di recente è stata inaugurata un’area verde in via San Gemiliano: giochi per bambini, attrezzi ginnici e per lo stretching dedicati alle tante persone che potranno fare una sessione di esercizi o il rilassamento post passeggiata sono immersi in un ampio prato verde. Esattamente una settimana fa è stata posata la prima pietra della piazza Campioni d’Italia 69/70 in omaggio allo storico scudetto del Cagliari. Presenti le autorità cittadine e alcuni giocatori del Cagliari di ieri e oggi. Quest’area, antistante a via Dante e corso Italia, sarà destinata al mercatino del giovedì e ad altri eventi. Non solo: di non poca rilevanza sono i cestini e i distributori di sacchetti riservati agli amici a quattro zampe che potranno passeggiare per le vie del centro con i loro padroni che non avranno più scuse per raccogliere e conferire nella maniera più opportuna i bisogni fisiologici degli animali. “Tutto bello e funzionale ma le buche nelle strade?” chiedono a gran voce i cittadini. Su questo fronte sono partiti i lavori di rifacimento delle arterie più compromesse che seminano panico e terrore agli automobilisti e rendono felici meccanici e gommisti: “Il nostro territorio è stato investito, negli ultimi anni, da importanti interventi di infrastrutturazione che hanno interessato la totalità delle nostre strade.

L’Amministrazione Comunale, ha programmato interventi importanti che riguardano la realizzazione di nuovi marciapiedi, la messa in sicurezza dei marciapiedi esistenti, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati ed il ripristino del manto di usura in conglomerato bituminoso e della segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori riguarderanno le seguenti strade Via Iglesias, Via Gorizia, Via Galileo Galilei, Via Galvani, Via Costituzione, Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Einstein.