Neppure la presenza dei guardiani scoraggia i ladri al Parco dei Sette Fratelli. Questa mattina, intorno alle 11:20, un’auto parcheggiata proprio davanti alla sbarra della Forestale è stata presa di mira dai malviventi. “Non è il primo furto che subiamo”, racconta la vittima. “Avevamo lasciato la macchina alle 11 per una passeggiata e, al ritorno, l’abbiamo trovata così”. Una famiglia con bambini, ha ritrovato il portafoglio a pochi metri dal veicolo, intorno alle 11:30. ‘Erano presenti quattro guardiani, gli unici ad averci visti allontanarci. Sono stati loro a darci indicazioni precise su dove cercare il portafoglio, ma quando siamo andati a guardare era già stato trovato dalla famiglia nel punto indicato”. Il finestrino dell’auto è stato rotto ‘con un attrezzo, non con una pietra”, puntualizza chi ha subito il furto. E sui sospetti avanzati dai guardiani: “Ci hanno detto che sarebbe un uomo che scende da Monte Cresia apposta per rubare”, la vittima commenta: “Una storia a cui non abbiamo ovviamente creduto”.