Singapore, l’app non ha successo: il governo vuole un device indossabile per il contact tracing

Singapore prevede di lanciare un dispositivo indossabile per il contact tracing dei nuovi contagi da coronavirus. Lo riporta la Reuters. Da quanto si apprende, in caso di approvazione il governo distribuirà a tutti i suoi 5,7 milioni il dispositivo.

La città-stato ha già sviluppato la prima applicazione per smartphone del genere per identificare e allertare le persone che hanno interagito con nuovi vettori di coronavirus, ma la tecnologia bluetooth ha creato diversi problemi di e l’applicazione non è molto utilizzata.

