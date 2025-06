Gli avvisi dei disservizi idrici riempiono la bacheca del sindaco Simone Monni che, da settimane, pubblica per i suoi cittadini le comunicazioni da parte di Abbanoa. L’ultima è di ieri: “Abbanoa ci ha comunicato la riparazione del guasto e la ripartenza dell’impianto di sollevamento per cui l’erogazione dell’acqua riprenderà non appena l’invaso sarà nuovamente pieno.

L’autobotte si trova nel piazzale tra Via Nuova e Via Salvo D’acquisto fino ad esaurimento scorta.

In via precauzionale, l’autobotte, sarà presente anche domani mattina”.

Ma questo non basta per calmare i cittadini che, esausti, chiedono alle istituzioni di competenza una risoluzione definitiva del problema. Tra guasti, infatti, e lavori da parte di tecnici e operai, l’acqua è diventata quasi un miraggio e in questo periodo di gran caldo risulta essere più indispensabile che mai.